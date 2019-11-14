Kayıp gelinin gıyabi yargılanmasına başlandı

Olay, geçen yıl Ağustos ayında, kent merkezindeki Devane’de meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt’ta verilen adrese genç kızı görmeye gitti. Aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, Nurhan B. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin TL, aracılara da 10 bin TL ödendikten sonra gelin adayı Nurhan B., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin TL masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar sürerken, gelin adayı Nurhan B., “Canım lahmacun çekiyor” diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada “Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim” diyerek, masadan kalkan Nurhan B., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kadına ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.

GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTI

Şikâyet üzerine, Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, şüpheli gelin adayının, Çorum başta olmak üzere pek çok şehirde, çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını belirledi. Şüpheli kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı da tespit edildi. Kadına ait adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Nurhan B.'yi bulamadı. Şüpheli kadının, sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Mesut A. ve Sait G. de, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli kayıp kadının yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çorum Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Nurhan B., Mesut A. ve Sait G. hakkında 2 ila 20 yıl hapis cezası istemiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kayıp şüpheli Nurhan B.'nin gıyabında gerçekleştirilen duruşmaya, damat Gökhan, annesi Hatice ve babası Hasan U. ile avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Mesut A. ve Sait G. ise duruşmaya katılmadı.

“AİLE GURURUMUZ ZEDELENDİ”

Duruşmanın arından konuşan damadın annesi Hatice U, “Paradan ziyade bu olay yüzünden zedelenen aile gururumuzun ödetilmesini istiyorum. Hepsinden şikâyetçiyim. Bu kişiler bizi 57 bin lira dolandırdı. O gün bugündür hukuk savaşımızı sürdürdük ve şükürler olsun ki, bu kişilerin ağır cezada yargılanmaları sağlandı. Adalete güvenimiz tam. Bu daha başlangıç, cezaları neyse çekecekler. Bugüne kadar hiç peşlerini bırakmadım. Bundan sonra da bırakmayacağım” dedi.

Mahkeme heyeti, şüpheliler Mesut A. ve Sait G.'nin bulundukları adreslere tebligat gönderilip duruşmaya zorla getirilmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (Yusuf ÇINAR)