Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor

Çorum Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları, park bahçeler, mesire alanları, terminal, vb. gibi noktalarda unutulan veya kaybedilen eşyalar, sahipleri gelene kadar emin ellerde muhafaza ediliyor. Eşyalarını unutan veya kaybeden vatandaşlar Zabıta Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor.

UNUTULAN EŞYALAR SERVET DEĞERİNDE

Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, yüzlerce cep telefonu, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra bebek arabası, bisiklet, dizüstü bilgisayarlar, mutfak tüpü, çok sayıda bisiklet, kol saati hatta bilezik, altın küpe, bileklik kısacası pek çok ziynet eşyası bile var.

TUTANAK İLE TESLİM ALINIYOR

Çorum Belediyesi yetkilileri kayıp ve unutulan her türlü eşyanın sahiplerine ulaştırılmak için muhafaza altına aldığı, gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar teslim alma tutanağı ile kayıt altına alındığı belirtildi.

“BİZE MÜRACAAT ETSİNLER KAYIP EŞYALARINA KAVUŞSUNLAR”

Çorum Belediye Zabıta Komiseri Elvan Çiftçi, kayıp ve buluntu eşyalar ile ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 24 saat hizmet vermekteyiz. Günün farklı saatlerinde, sabah, öğle, aksam hatta gece yarısı bile bu buluntu eşyalar bize getiriliyor. Bizde kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra bebek arabası, bisiklet, dizüstü bilgisayarlar, mutfak tüpü ziynet eşyası bile var. Bunların hepsi milli servet. Uzun yıllardır biz bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa, bize müracaat etsinler. Bize müracaat ederlerse kayıp eşyalarına hemen kavuşurlar” dedi.

(Yusuf ÇINAR)