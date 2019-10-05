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Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

ÇORUM’da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu emekli polis memuru Mustafa Boyraz  (68), piknik alanındaki kuyu içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

ÇORUM’da ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu emekli polis memuru Mustafa Boyraz  (68), piknik alanındaki kuyu içinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 19:42
Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Kent merkezindeki Bahabey Mesire Alanı'nda koku üzerine boş bir kuyu içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, Mustafa Boyraz olduğunu tespit ettiği kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 33 gündür kayıp olarak aranan emekli polis memuru Mustafa Boyraz’a ait olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Boyraz’ın cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Boyraz’ın beylik tabancasıyla intihar etmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 05.10.2019 20:51
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