Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100179
ALTIN
276.906
DOLAR
5.7285
STERLİN
7.1414
EURO
6.3092

Kayıp adam 12 saat sonra çıplak ayakla gezerken bulundu

ÇORUM’da kayıp olarak aranan yaşlı adam 12 saat sonra Ormanlık alanda  çıplak ayakla gezerken bulundu.

Kayıp adam 12 saat sonra çıplak ayakla gezerken bulundu

ÇORUM’da kayıp olarak aranan yaşlı adam 12 saat sonra Ormanlık alanda  çıplak ayakla gezerken bulundu.

20 Eylül 2019 Cuma 12:47
Kayıp adam 12 saat sonra çıplak ayakla gezerken bulundu

Olay  İskilip İlçesine bağlı Kurusaray köyünde meydana geldi.  75 yaşındaki Sedık Elmacı dün  sabah saat 10.00’da  evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve Çorum AFAD ekiplerinden katılımıyla birlikte arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çorum AFAD ekipleri 30 kilometrelik alanda 12 saat süren arama kurtarma çalışması  sonucu yaşlı adamı ayakları çıplak ve yara içinde bulundu.  Sadık Elmacı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası   ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 20.09.2019 12:51
İlgili Haberler
Çorum'un yeni Emniyet Müdürü Mehmet Gülser
Çorum'un yeni Emniyet Müdürü Mehmet Gülser
“Türk Milleti gazi milletidir”
“Türk Milleti gazi milletidir”
“Eğitim 18 yıldır rayına oturmadı”
“Eğitim 18 yıldır rayına oturmadı”
“Yaşanan acıları unutmanın bedeli ağır olur”
“Yaşanan acıları unutmanın bedeli ağır olur”
“Ülkedeki güveni şehit ve gazilerimize borçluyuz”
“Ülkedeki güveni şehit ve gazilerimize borçluyuz”
Gaziler Günü nedeniyle mevlit okutuldu
Gaziler Günü nedeniyle mevlit okutuldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim