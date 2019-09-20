Kayıp adam 12 saat sonra çıplak ayakla gezerken bulundu

Olay İskilip İlçesine bağlı Kurusaray köyünde meydana geldi. 75 yaşındaki Sedık Elmacı dün sabah saat 10.00’da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve Çorum AFAD ekiplerinden katılımıyla birlikte arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çorum AFAD ekipleri 30 kilometrelik alanda 12 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu yaşlı adamı ayakları çıplak ve yara içinde bulundu. Sadık Elmacı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.(Yusuf ÇINAR)