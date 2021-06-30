Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat, hakim karşına çıktı: "Hedef alarak ateş etmedim"

Olay, geçtiğimiz yıl kasım ayında kent merkezinde meydana geldi. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Gencel K’yi Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakaladı. Yapılan araştırmada, Gencel K’nin ormanlık alanda izini kaybettirip, bir süre kulübede saklandığı, köydeki akrabasının yanına gidince de yakalandığı ortaya çıktı.



DURUŞMAYA İKİ TARAFIN YAKINLARI KATILDI

Polisteki ifadesinde olaydan 7 ay önce eşinin, başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendiğini iddia eden Gencel K., “Olayı gerçekleştirdikten sonra bir araçla kent merkezinden uzaklaştım. Ormanlık alana gidip burada bir kulübede saklandım. 7 ay önce eşimin başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendim, evi terk etmiştim. Bir süre beni yakınlarım arasa da telefonlara bakmadım. Eşimin abisi Serkan ve annesi Gülizar, eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğunu bana göstermediler. Sonra da bu olaylar yaşandı” dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gencel K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık hakkında Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme suçundan’ ve ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya her iki tarafın yakınları ve avukatları da katıldı.



‘BOŞ ARSAYA ATEŞ ETMEK İSTEDİM’

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Gencer K., “Ben kesinlikle kasten hiç kimseyi öldürmedim, eşim bana ihanet etti ve çocuğumu benden kaçırdı. O dönem bu gelişmeleri öğrendim ve karakola gittim, tabi tüm bu gelişmeler cinayet öncesi yaşananlardı. Karakol tarafından bana uzaklaştırma kararı verildi, ben 2 ay boyunca hiçbir yere gitmedim. Sadece Alev Özçiftçi’nin evine giderek, çocuğumun yerini soruyordum, araya aracılar dahi soktum ve hiçbir sonuç alamamıştım. Hatta onların da söylemesiyle, ben kaynanam olan Gülizar Özçiftçi’nin evine konuşmak için gittim, her gitmemde o da beni karakola şikayet etti, olay günü Serkan ve Alev Özçiftçi’nin evinin önünde karşılaştım. Serkan Özçiftçi’ye ablasının nerede olduğunu sormak istemiştim, Alev bana ‘erkeksen ateş et’ dedi. Ben de bir kez yere ateş ettim, aracın sağ ön yolcu kapısı açıktı, ben de kapının dışa bakan kısmındaydım. Alev ve çocuğu ise kapının içe bakan kısmında kapı direğinin bulunduğu bölümdeydi. Alev Özçiftçi ile aramızda yarım metre mesafe vardı, yanına ateş etmek istedim. Serkan Özçiftçi, o an bir şey söylemedi, korkutmak amacıyla boş arsaya ateş etmek istedim. Serkan oradaymış ve ona da isabet etmiş, ben hedef alarak ateş etmedim, oradan ayrıldım ve sonra duydum ki Serkan yaralanmış, benim kimseyi öldürme ya da yaralama gibi bir kastım yoktu, yaralandıklarını sonradan duydum. Olayın ardından kayınvalidem Gülizar Özçifkçi’nin evine gittim. Kapıyı açan olmadı, o nedenle kapıya bir el ateş ettim ve kapıyı açtım, kayınvalidem karşımda, kayınpederim Zeynal Özçiftçi telefonla konuşuyordu, ben onlara ‘sizinle bir derdim yok odalara bakıp gideceğim’ dedim. Kaynanam uzaklaşıyordu ve bana küfürler ediyordu, ben de ardından korkup susması için 30 metre mesafeden ateş ettim. Ancak, kayınvalidem ateş etme sonucu yaralanmış, ben kesinlikle öldürmek amacıyla ateş etmedim. Benim amacım sadece çocuğumu almaktı” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Gencer K., ’ye duruşmada dinlenen ses kayıtlarını ve tehdit içeren mesajları sordu, Gencer ise pek çok mesajın kendisine ait olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması ve Kıltepe’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



‘KENDİME GELDİĞİMDE EŞİM YERDE YATIYORDU’

Uğradıkları silahlı saldırıda eşini kaybeden, oğlu ve kendisi yaralı kurtulan Serkan Özçiftçi’nin eşi Alev Özçiftçi ise duruşma sonrası açıklama yaptı. Alev Özçiftçi, “Bu kişi elinde silahla koşarak bizim aracımızın bulunduğu yere geldi ve eşim ona ‘dur yapma’ dedi. Bir gün önce de ‘eşini ve çocuğunu öldüreyim sana hediyem olsun’ diyerek mesaj çekmişti. Gözünü kırpmadan silahı ateşledi. Çocuğum kucağımdaydı, ben ve çocuğum yaralanmıştık, dediği gibi yerden seken kurşunlarla değil, direk bizi hedef alıp ateş etti, o an biz aracın içerisindeydik, ben kendimi kısa bir süre kaybetmişim, sonra kendime geldiğimde eşim olay yerinde yaralıydı. Ne bana, ne kucağımdaki çocuğuma, ne de eşime acımadı, şikâyetçiyim. Benim tek isteğim en ağır cezayı alsın” şeklinde konuştu.

Damadı tarafından öldürülen Gülizar Özçiftçi’nin eşi Zeynal Özçiftçi ise, “Benim evime zorla girdi, hiçbir şey söylemedi, hemen ateş etti, kendisinden şikâyetçiyim” dedi.

‘EN AĞIR CEZAYI ALACAK’

Alev Özçiftçi’nin avukatı Rıdvan Çam ise, “Olayda 2 ölü, 2 yaralı var, uzun bir yargılama süreci olabilir. Ben şunu söylemek istiyorum; kadına ve çocuğu karşı şiddetin ülkemizde son dönemlerde artması dikkat çekiyor. Bu somut olayda da aylarca müvekkillerimiz, emniyet birimlerine, yasal yollara başvurmasına rağmen hiç bir koruma tedbiri uygulanmamıştır. Müvekkilimiz, eşini kıymetmiş, çocuğu ve kendisi büyük bir travma geçirmiştir. Biz mahkemenin bu kişiye en ağır cezayı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yok “ diye konuştu.(Yusuf ÇINAR)