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Kayınvalide ve kayınbiraderini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis

ÇORUM’da kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi (64) ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi (32) tüfekle vurarak öldürüp, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu da yaralayan Gencel Kıltepe’ye (37), iyi hal indirimi uygulanmadan, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezası verildi.

Güncel 16.11.2021, 15:48
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Olay, geçen yıl kasım ayında Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de meydana geldi. Gencel Kıltepe, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapının önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Çağırılan ambulanslarla 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel Kıltepe bu kez de kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal Kıltepe, kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan Gülizar Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi aynı gün, Gülizar Özçiftçi ise 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalanan Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘ÖLENLERE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM’
Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından hakkında dava açılan tutuklu sanık Gencel Kıltepe, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tarafların yakınları ve avukatları katıldı. Eski savunmasını tekrar eden Gencel Kıltepe, “Olayı isteyerek ve tasarlayarak gerçekleştirmedim. Ölenler için üzgünüm, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Takdir yüce mahkemenindir” dedi.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Mahkeme heyeti, sanığın Gülizar Özçiftçi ile kayınbiraderi Serkan Özçiftçi'yi ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişiyi de ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi. Tutuklu sanık cezaevine götürülürken, mahkeme çıkışı ise taraf yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

‘ADALET YERİNİ BULDU’
Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Çorum Kadın Meclisi Üyesi Avukat Burçin Solmaz Polat, Kadın Meclisleri olarak davayı başından beri takip ettiklerini belirterek, “Her ne kadar mahkemece Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun katılma talebi kabul edilmemişse de biz aileye olan desteğimizi her zaman sürdürmeye ve kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz. Adalet yerini buldu. Maalesef bir kadın ve oğlu hayattan koparıldı. ‘Başka cinayetler olmasın’ diye mücadelemiz sürecek” diye konuştu.
‘RAHAT UYUYUN’
Ölen Gülizar ve Serkan Özçiftçi’nin yakını olan Selfinaz Türkmen de “Çok şükür gün yüzü göremeyecek. Kanın yerde kalmadı rahat uyu Serkan. Rabbime yalvardım, adalete sığındım. Gülizar’ın ve Serkan’ın da kanı yerde kalmadı” dedi.

‘CAYDIRICI BİR CEZA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’
Özçiftçi ailesinin avukatı Rıtvan Çam ise, “Sanık 2 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına ve 2 kez de 14 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Verilen karardan çok memnunuz. Adaletin yerine geldiğini düşünüyoruz. İyi hal verilmeyen bu caydırıcı cezanın bundan sonraki kadın cinayetlerine de engel olması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Adalet tecelli etti, mahkeme heyetine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
 

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