Kayınvalide ve damat aynı gün toprağa verildi

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Nazife Cantekin (67) tedavi gördüğü hastanede, damat İbrahim Sarı da (51) evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

İki saat arayla hem annesini hem de eniştesini kaybeden genç müzisyen ve yakınları büyük acı yaşadı.

Damat ve kayınvalide aynı gün Ulucami’de Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ölenlerin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve geçmiş dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Muzaffer Külcü de katıldı. (Yusuf ÇINAR)

