Kayınpederini öldürdü, susma hakkını kullandı

Eşi Tuba T.’den boşanma aşamasında olan Musa T., kayınpederi ile tartışmış ve tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. İddialara göre kavga sırasında Musa T., kayınpederi Fevzi Penpe’yi pompalı tüfekle öldürdü.

Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı, Ankara’da polise teslim oldu. Buradan alınan cinayet zanlısı, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Ancak, zanlının susma hakkını kullandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Musa T. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısının olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, "Mademki cennete gidemeyeceğiz, o zaman cehennemi hak edelim” paylaşımı dikkat çekmişti. (Yusuf ÇINAR)