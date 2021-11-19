Kayınpederine karşı pankartlı eylem yaptı

Olay öğle saatlerinde Çepni Mahallesi’nde bulunan bir camide yaşandı.

Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar namaz çıkışında ismini açıklamayan bir kişiyi elinde tuttuğu “yoksulluk nafaka ve tazminat bağış kutusu” yazan bağış kutusuyla gördü. Sırtında “çocuklarımı icrayla gösteren, ekmek tekneme icra koyan, kamyonetimi yedi emine çektiren, banka hesaplarıma bloke koyduran, 50 milyonluk kayınpederime para yetiştiremiyorum” yazılı pankartla camiden çıkanlardan kutuya para atmalarını bekledi.

Bazı vatandaşlar pankartta yazanları okumadan bağış kutusuna para atarken, bazıları da olup biteni anlamaya çalıştı. Eylem yapan kişi sessiz sedasız geldiği camiden sessiz sedasız uzaklaşarak gözden kayboldu.

(Yusuf ÇINAR)

