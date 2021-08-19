Kayınpeder tüfekle kovaladı

Çorum’da kayınpeder ve damat arasında çıkan tartışma hastanede son buldu.

Dün akşam saatlerinde Eskiekin Caddesi’nde meydana gelen olayda İddiaya göre baba evinde yaşayan genç Kadın’ın oturduğu binaya gelen damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında kayınpeder Damat’ı tüfekle kovaladı. Açılan ateş sonucu damat yaralanırken, kayınpeder ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(Ayrıntılar gelecek)