Kayınpeder, eski damadını tüfekle vurdu, o anlar kamerada

ÇORUM'da boşandığı eşi E.S.’nin (34) evine giden Cemali E., (35) ile eski kayınpederi Temel S., (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temel S., eski damadına tüfekle ateş açtı. Kolundan yaralanan Temel S., hastaneye kaldırılırken, kayınpederin, eski damadını kovaladığı anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; bir süre önce Cemali E.’den, boşanan E.S. ailesinin evine taşındı. Baba Temel S., ile birlikte yaşamaya başlayan E.S’nin eski eşi Cemali E., konuşmak için eski eşinin bulunduğu adrese geldi. Cemali E.’yi karşısında gören baba Temel S. ile aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce Cemali E., olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada baba Temel S., elindeki tüfekle Cemali E.’ye sokakta ateş açtı. Cemali E., koluna isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cemali E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

‘SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU’

Bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba Temel S.’yi gözaltına aldı. Baba ve kızı verdikleri ifadede, Cemali E.’nin sürekli kendilerini rahatsız ettiğini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kayınpederin, eski damadını kovaladığı ve tüfekle ateş ettiği anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.