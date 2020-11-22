Kayınbiraderi ve öldüren firari damat, yakalandı

Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Gencel K., Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalandı.Şüpheli Gencel K. polisteki ifadesinde olaydan 7 ay önce çeşitli nedenlerle eşinden dolayı , evi terk ettiğini telefonlara bakmadığını öne sürerek, “Eşimin abisi Serkan ve annesi Gülizar eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğunu bana göstermediler. Eşimin adına kayıtlı kullandığım aracı almaya çalıştılar. Bu sebeple olayı gerçekleştirdim” dedi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gencel K., tutuklandı.