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Kayhan Coşkun’un eşi eğitimci Hikmet Coşkun’u kaybettik 

Çorum’un tanınmış simalarından emekli kamu görevlisi Kayhan Coşkun’un eşi, emekli öğretmen Hikmet Coşkun (73), dün akşam saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde hayata veda etti. 

Kayhan Coşkun’un eşi eğitimci Hikmet Coşkun’u kaybettik 

Çorum’un tanınmış simalarından emekli kamu görevlisi Kayhan Coşkun’un eşi, emekli öğretmen Hikmet Coşkun (73), dün akşam saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde hayata veda etti. 

11 Haziran 2019 Salı 09:33
Kayhan Coşkun’un eşi eğitimci Hikmet Coşkun’u kaybettik 

Beş yıl önce ciddi bir ameliyat geçiren Hikmet Coşkun, 3.5 yıldan beri de kanser tedavisi görüyordu. 
Merhum Mustafa Kale, merhum Kadir Kale ve Şahin Kale’nin kızkardeşleri, Dr. Banu Coşkun Yılmaz ve End.Müh. Pelin Arkat’ın anneleri olan Hikmet Coşkun’un cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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