Kaygan yolda kaza geçirdiler

Alınan bilgiye göre Alaca yolu İbrahim Köyü yolu mevkiinde yaşanan kazada Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde bulunan E.A (21) yönetimindeki araç yolun kaygan olması sebebi ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta röfüjde bulunan trafik levhasına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralı olarak Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan O.Y (33) havanın aşırı yağışlı olması nedeniyle bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek trafik levhasına çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ü.Y. (37) isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Musular Köyü’nden İskilip istikametine seyir halinde bulunan A.K (28) isimli sürücünün kullandığı araç yağışlı hava nedeniyle karşı yönden gelen D.K (40) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.K. (56), Ş.K. (11), M.K. (17) ve E.K. (69) isimli şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar sevk edildiği İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)