Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94022
ALTIN
258.308
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3148
EURO
6.5930

Kaygan yolda kaza geçirdiler

Çorum’da son günlerde yaşanan yağışlı hava kazalarında artmasına sebep oldu. Bu kapsamda yaşanan üç ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaygan yolda kaza geçirdiler

Çorum’da son günlerde yaşanan yağışlı hava kazalarında artmasına sebep oldu. Bu kapsamda yaşanan üç ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

23 Haziran 2019 Pazar 20:36
Kaygan yolda kaza geçirdiler

Alınan bilgiye göre Alaca yolu İbrahim Köyü yolu mevkiinde yaşanan kazada Çorum istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde bulunan E.A (21) yönetimindeki araç yolun kaygan olması sebebi ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta röfüjde bulunan trafik levhasına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralı olarak Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan O.Y (33) havanın aşırı yağışlı olması nedeniyle bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek trafik levhasına çarpması sonucu kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ü.Y. (37) isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Musular Köyü’nden İskilip istikametine seyir halinde bulunan A.K (28) isimli sürücünün kullandığı araç yağışlı hava nedeniyle karşı yönden gelen D.K (40) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.K. (56), Ş.K. (11), M.K. (17) ve E.K. (69) isimli şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar sevk edildiği İskilip Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
'Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım'
'Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'
YSK Başkanı Güven: 'Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir'
YSK Başkanı Güven: 'Seçim sükunet içinde gerçekleşmiştir'
Çorum'da yüzlerce kişi sokaklara çıktı
Çorum'da yüzlerce kişi sokaklara çıktı
İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ile bitti
İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ile bitti
Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp
Antalya"ya staj için giden Doğukan 4 gündür kayıp
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim