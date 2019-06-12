Kaygan yol kaza yaptırdı: 4 yaralı

Bu kapsamda Çorum-İskilip Karayolu üzerinde seyir halindeki Ö.K (37) isimli sürücünün yönetimindeki otomobil Seydim Köyü mevkiinde yolun yağış nedeniyle kaygan olması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan T.Ş (39) yönetimindeki araca çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ş (65) ile E.Ş (43) isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Alaca istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde bulunan S.B (29) isimli sürücünün yönetimindeki otomobil Küre Köyü mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde bulunan E.B (32) yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada iki S.B isimli sürücü yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)