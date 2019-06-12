Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92606
ALTIN
249.158
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3741
EURO
6.5356

Kaygan yol kaza yaptırdı: 4 yaralı

Çorum’da son günlerde yaşanan yağışlar nedeni ile trafik kazalarında da artış yaşandı.

Kaygan yol kaza yaptırdı: 4 yaralı

Çorum’da son günlerde yaşanan yağışlar nedeni ile trafik kazalarında da artış yaşandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:53
Kaygan yol kaza yaptırdı: 4 yaralı

Bu kapsamda Çorum-İskilip Karayolu üzerinde seyir halindeki Ö.K (37) isimli sürücünün yönetimindeki otomobil Seydim Köyü mevkiinde yolun yağış nedeniyle kaygan olması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan T.Ş (39) yönetimindeki araca çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ş (65) ile E.Ş (43) isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Alaca istikametinden Yozgat istikametine seyir halinde bulunan S.B (29) isimli sürücünün yönetimindeki otomobil Küre Köyü mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde bulunan E.B (32) yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada iki S.B isimli sürücü yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
Çorum’da da çekilen film yarın vizyonda
Çorum’da da çekilen film yarın vizyonda
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
“Çeltik üreticisinin ürününü biçememe tehlikesi var”
“Çeltik üreticisinin ürününü biçememe tehlikesi var”
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim