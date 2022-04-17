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Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını fotoğrafladılar
46. Turizm Haftası kapsamında fotoğraf gezisi düzenlendi.
Güncel 17.04.2022, 17:16
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20 civarında fotoğraf severin katıldığı kent merkezindeki gezi, kalaycı, bakırcı, saraç gibi başta kaybolmaya yüz tutan el sanatları ustaları olmak üzere farklı işyerlerinde gerçekleştirildi.
Bakırcılar Sitesi'nde başlayan çekimlere İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile ÇESOB Başkanı Recep Gür de eşlik ederek, fotoğrafçılara başarılar dilediler.
(Haber Merkezi)
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