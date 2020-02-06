Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122321
ALTIN
299.365
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7760
EURO
6.5812

“Kaybolmak üzere olan 120 meslek var”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kültür mirası olduğunu hatırlatarak, kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğe 120 mesleğin kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olduğunu, göz göre göre bu kültür mirası mesleklerin ve mesleğin ustaları zanaatkârların bitmesine göz yumulmaması gerektiğini söyledi. Bu meslekleri yaşatmak için faizsiz kredi desteğinin süresiz olması gerektiğini anlatan Palandöken, her ilde farklı kurslar açılarak süreklilik sağlanması ve dizi ve filmlerde konu olarak alınarak insanların özendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Kaybolmak üzere olan 120 meslek var”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin kültür mirası olduğunu hatırlatarak, kalaycılıktan yemeniciliğe, yorgancılıktan gramofon tamirciliğe 120 mesleğin kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olduğunu, göz göre göre bu kültür mirası mesleklerin ve mesleğin ustaları zanaatkârların bitmesine göz yumulmaması gerektiğini söyledi. Bu meslekleri yaşatmak için faizsiz kredi desteğinin süresiz olması gerektiğini anlatan Palandöken, her ilde farklı kurslar açılarak süreklilik sağlanması ve dizi ve filmlerde konu olarak alınarak insanların özendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

06 Şubat 2020 Perşembe 00:30
“Kaybolmak üzere olan 120 meslek var”

“10 FARKLI HAMMADDEDEN 120 FARKLI MESLEK YOK OLMAK ÜZERE”

Zanaatkârların el emeği ile süregelen fakat artık kaybolmak üzere olan 120 meslek olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ahşap, cam, deri, iplik, maden, taş, toprak, gıda ile hammaddesi karışık el sanatları ve hammaddesi hayvan ve bitki atıkları olan, Bakanlıkça onaylanmış, 120 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek var. Tombakçılık, yazmacılık, telkâri yapımı, oymacılık, nakkaşlık, şerbetçilik gibi birçok meslek artık ya hiç yapılmıyor ya da yapanların sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıya düştü. Her geçen gün farklı meslekler doğsa da, fabrikasyon üretim yaygınlaşsa da bu mesleklerin tümü bizlere kültürümüzün bir mirasıdır. El emeği göz nuru, temelinde alın teri ve insan gücü olan, ayakta kalmaya çalışan bu mesleklerimize sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

“KÜLTÜREL MİRASIMIZ KAYBOLAN MESLEKLERE SAHİP ÇIKALIM”

Tanıtımlar, belgeseller, kurslar ile kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmanın mümkün olduğunu vurgulayan Palandöken, “Miras yalnızca atadan dededen kalan tarla, ev, para değildir. Yüzyıllardır süregelen mesleklerimiz de aynı şekilde kültürel mirastır. Bu nedenle sahip çıkmak gerekir çünkü bu miraslar kişisel değil, ekonomimize katkı sağlayacak, kültürümüzün yaşatılmasını sağlayacaktır. Çevremizde gördüğümüzde alışveriş yapmalı, duyarsız kalmamalıyız. Yurtdışına da ihraç ettiğimiz dizi filmlerde bu mesleklere yer vermeli, belgesel ve tanıtımlar ile bilinilirliği artırmalıyız. Öte yandan bu mesleği icra ettiren zanaatkârlarımızın ayakta kalabilmesi için faizsiz kredi desteği de her zaman devam etmeli” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İhracatta Trabzon ve Samsun da geride kaldı
İhracatta Trabzon ve Samsun da geride kaldı
Merkez nüfusu bakımından Çorum, bölgenin 2. büyüğü
Merkez nüfusu bakımından Çorum, bölgenin 2. büyüğü
Evlüce Otomotiv’in 23.yıldönümü kutlandı
Evlüce Otomotiv’in 23.yıldönümü kutlandı
Terzi Muhittin Ekmekçioğlu hayata veda etti
Terzi Muhittin Ekmekçioğlu hayata veda etti
SEÇİMİNİ YAP ÇORUM!
SEÇİMİNİ YAP ÇORUM!
Kadeş Halk Oyunları Derneği hizmet binası bugün açılıyor
Kadeş Halk Oyunları Derneği hizmet binası bugün açılıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim