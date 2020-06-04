Kaybolan yaşlı kadın, 13 saat sonra ormanda bulundu

Osmancık ilçesine bağlı Fındıklı köyünde yaşayan Sultan Çetin, gezmek için evinden çıktı. Yaşlı kadın geri dönmeyince, yakınları durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yaşlı kadının kaybolduğu bölgede karadan ve drone yardımıyla havadan arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, köylüler de destek verdi. Sultan Çetin, 13 saat sonra köye 2 kilometre mesafedeki arazide halsiz bir şekilde bulundu. .

Jandarma ekipleri, yorgun düşen Çetin’e su ikram etti. Sultan Çetin, sedye ile taşınarak bölgede bulunan 112 Acil ekibinin sağlık kontrolü yaptığı kadın ailesine teslim edildi.