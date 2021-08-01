Kaybolan koyunlarını arıyor

Radyo vericileri civarında kaybettiği 58 koyunundan 21 adedini kireç ocağı çevresinde bulan Muharrem Aykaç isimli çoban, konuyu İl Jandarma ve Emniyete bildirdi. Kaybolan 58 koyunundan 21 tanesini bulan çoban, kayıp olan 37 koyununu her yerde arıyor. Muharrem Aykaç’a jandarma ve polis ekipleri de eşlik ediyor.

Muharrem Aykaç, “Sürüden koyunların bir bölümü ayrılmış. Akşam sayımında 58 adet koyun ve kuzunun kayıp olduğunu belirledik. Kardeşlerimle ve komşularla aramaya çıktık. Gidebilecekleri yönleri aramaya başladık. 21 adedini kireçocağı civarında bulduk. 37 adedi halen kayıp. Konuyu jandarma ve polise bildirdim. 4 gündür arıyoruz henüz bir ize rastlamadık. Jandarma ekipleri dron kaldırdı ama bir bulgu elde edemedik. Gören veya yerini bilen vatandaşların yardımına ihtiyacım var. İki yıllık emeğim elimden uçtu gidiyor. Allah aşkına koyunlarımı gören ve ya yerini bilen insanların en yakın jandarma veya polis birimine bildirmelerini rica ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

