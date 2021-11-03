Kaybolan Azeri yaşlı kadına polis sahip çıktı

Çorum’da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı.

Çorum’da 80 yaşındaki Azeri uyruklu kadın gideceği yeri bulamadığını söyleyerek trafik polislerinden yardım istedi.

Olay dün saat 10.30 sıralarında Saat Kulesi civarında meydana geldi. Bir süre Çorum sokaklarında dolaşan ve gideceği yeri bulamayacağını anlayan yaşlı kadın görevli trafik polisinin yanına giderek kaybolduğunu söyledi. Bölgeye gönderilen Toplum Destekli polisler, kaybolduğunu söyleyen yaşlı kadınla bir süre sohbet ettikten sonra kadının adresini bulmak ve yakınlarına ulaşmak için onu Polis Merkezine götürdü.

(Nurdan AKBAŞ)

