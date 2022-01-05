Kaybedeni olmayan yarışma

Türkiye Gençlik Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Kitap Kurdu Yarışması ilimizde 11 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl 5.’si yapılan projede ortaokullu 5-6. sınıf ve 7-8. sınıf öğrencileri için iki ayrı kitap okuma listesi belirlenmişti.

Yavuz Bahadıroğlu, Alphonse Daudet, Selcen Yüksel Arvas ve Jules Verne gibi birçok yazarın kitaplarını okuyan gençler için heyecanlı maratonun sonuna gelindi. Necip Fazıl Kısakürek'in “Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır” sözünden ilham alınarak hazırlanan projeye ilimizden 2 bine yakın genç katılım sağladı.

Yarışma sonucu dereceye giren öğrencilere hem Türkiye çapında hem de Çorum düzeyinde çeşitli ödüller verileceği belirtildi.



TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı “Kitap kurdu yarışmasına ilgi gösteren genç kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu sene daha büyük bir coşku ve katılım ile Yazılı Sınavımızı gerçekleştirdik. Yarışmamız Çorum merkezdeki okulların yanı sıra eş zamanlı olarak ilçelerimizde de icra edildi. İnanıyorum ki yarışmaya katılan her genç heybesine yeni bilgiler kattı. Bu vesileyle yarışmaya destek sağlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e, okul müdürleri ile TÜGVA’ya gönül veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. TÜGVA İl Temsilciliği olarak gençleri yeni projelerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



(Haber Merkezi)

