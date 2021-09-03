Kaya’nın TSO yöneticileri ile sanayi kuruluşlarını ziyareti

Ziyaretlere, TSO Yönetim Kurulu Üyesi, Ünal Yem Sahibi Muharrem Sarıaslan’la başlandı. Daha sonra Taç Makina Sahibi Turgut Taç ile Oğuz Taç, Emta Makina Sahibi Mehmet Çelik, Yükselen Makina Sahibi İsmail Yılmaz, Başak Ticaret Sahibi Haluk Özuğurel, Ensar Profil ve Lazer Sahibi Ahmet Kıdıkoğlu, Kaya Test ve Deney Laboratuvarı Sahibi Turgut İlgü, Erkan Makina Sahibi Halil Erkan, Yalçın Hidrolik Sahibi Alaattin Yalçın ve Özçelik Yakupoğulları Metal Sahibi Bekir ve Fatih Özçelik ziyaret edildi. Bu iki ziyarete ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı da katıldı. Son alarak da, Naturoil Gıda ve Kimya Sahibi Osman Ocaklı’ya ziyarette bulunuldu.

(Haber Merkezi)

