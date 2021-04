Kayalar Gross’tan sosyal kart hizmeti

Belediye’nin Gıda Bankası’nı kapatarak bunun yerine hayata geçirdiği sosyal destek kartı uygulamasına katılan esnaf sayısı her geçen gün artıyor. Belediye’ye kayıtlı yardım alan ailelere dağıtılan sosyal kartlar il genelinde 50’nin üzerinde yerel markette geçiyor.

İhtiyaç sahiplerinin Vakıfbank aracılığıyla gıda, kırtasiye, manav, şarküteri, temizlik ürünü satın alabildiği sosyal kart uygulamasına Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi No: 100/A adresindeki Kayalar Gross Market de katıldı.

Firma yetkilileri “Kaliteli ve güvenli alışverişin adresi” sloganı ile hizmet veren marketlerinin ihtiyaç sahiplerinin şarküteri, kasap, meyve, sebze, bakliyat çeşitleri ile ihtiyaç sahiplerine yılın 365 günü hizmet vereceğini, Kayalar Gross olarak her gün değişik indirimlerle Çorumlulara desteklerinin süreceğini dile getirdi.

