Kaya ve Kavuncu’ya ziyaret
Vali Mustafa Çiftçi ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, geçen hafta Ankara’da, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, TBMM’deki makamlarında nezaket ziyaretinde bulundular.
Güncel 07.02.2022, 22:05
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(Haber Merkezi)
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