Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98780
ALTIN
280.203
DOLAR
5.8511
STERLİN
7.2660
EURO
6.4460

Kaya ve Aydoğan, Çorum’a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın 13 Ekim 2019 Pazar günü Çorum’a geleceğini bildirdi.

Kaya ve Aydoğan, Çorum’a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın 13 Ekim 2019 Pazar günü Çorum’a geleceğini bildirdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 21:45
Kaya ve Aydoğan, Çorum’a geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, 13 Ekim Pazar günü Çorum’da olacak.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından “Eğitimde Yaşanan ‘Değişim’ mi, ‘İllüzyon’ mu?” konulu bir panel düzenleniyor.

Panel, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 13.30’da Turgut Özal İşmerkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Panele konuşmacı olarak Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan katılacak.

Panelin moderatörlüğünü ise Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan yapacak.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin verdiği bilgiye göre; Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ilk olarak saat 11.00’de parti binasında basın toplantısı düzenleyecek, ardından partililerle sohbet edecek.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin düzenlediği panele konuşmacı olarak katılacak olan Kaya, daha sonra saat 16.00’da Mecitözü Belediyesini ziyaret ederek halkla buluşacak. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“Türk Milliyetçileri Devleti ve Ordusunun yanında”
“Türk Milliyetçileri Devleti ve Ordusunun yanında”
“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”
“Türk bayrağının olduğu yere barış ve huzur gelir”
Bahri Ertek dostları tarafından anıldı
Bahri Ertek dostları tarafından anıldı
Eğitim-İş den hukuki kazanım
Eğitim-İş den hukuki kazanım
Belediye çiçek ihalesi yaptı
Belediye çiçek ihalesi yaptı
“Eczacılar, aylık 200 bine yakın reçeteyi karşılıyor”
“Eczacılar, aylık 200 bine yakın reçeteyi karşılıyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim