Kaya ve Aydoğan, Çorum’a geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, 13 Ekim Pazar günü Çorum’da olacak.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi tarafından “Eğitimde Yaşanan ‘Değişim’ mi, ‘İllüzyon’ mu?” konulu bir panel düzenleniyor.

Panel, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 13.30’da Turgut Özal İşmerkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Panele konuşmacı olarak Eğitim-Sen Kurucu Genel Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan katılacak.

Panelin moderatörlüğünü ise Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan yapacak.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin verdiği bilgiye göre; Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ilk olarak saat 11.00’de parti binasında basın toplantısı düzenleyecek, ardından partililerle sohbet edecek.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi’nin düzenlediği panele konuşmacı olarak katılacak olan Kaya, daha sonra saat 16.00’da Mecitözü Belediyesini ziyaret ederek halkla buluşacak. (Haber Merkezi)