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Kaya ve Aşgın’dan taziye ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın taziye ziyaretlerinde bulundu.

Güncel 04.01.2021, 23:04
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Kaya ve Aşgın’dan taziye ziyareti

Milletvekili Kaya ve Başkan Aşgın, beraberlerinde Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte ilk olarak geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker’e taziye ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın daha sonda ise bazı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte dedesi vefat eden AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur’u da ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ilettiler.

Şeker ve Temur heyetlere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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