Kaya ve Ahlatcı’dan Şehit ve Gaziler Derneği ziyareti

Ahlatcı “Oğlunun tertemiz alnını öpüp son yolculuğuna uğurlayan aziz şehit ana ve babaların, babasını göremeden büyüyen yavruların, kocasının yollarını hala gözleyen eşlerin, kardeşlerin, dostların şehitlerinin ardından gözyaşı dökerken ağızlarından tek bir söz dökülmüştür. ‘Vatan sağ olsun!’ İşte biz bu asil duruşu ne yerlere ne de göklere sığdırabiliriz. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize her zaman şükran borçluyuz. Şehitlerimizin kıymetli emanetlerine ve gazilerimize milletimizin ve devletimizin gönül kapıları sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.

Ziyarette bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, “Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimiz ve şehitlik mertebesine ulaşmış tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bizlere emaneti olan bu cennet vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkmak ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemektir. Bizler de görevimizi yaparken onlara layık olmaya çalışıyoruz ve her zaman sizlerin yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Yılmaz Peker, Adife Kanar, Ahmet Danlı ve Osman Aktı’nın katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, her fırsatta şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ederek yakın ilgi gösterdikleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)