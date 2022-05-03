Kaya: “Ramazan Bayramı gönülleri birleştiriyor”

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, “Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerifi tamamlıyor, coşku ve heyecan içinde bayramı karşılıyoruz. Tuttuğumuz oruçlar; yaşadığımız hayatla ilgili samimi bir muhasebe yapmaya, sabırlı olmaya ve tefekkür etmeye vesile oldu” dedi.

Milletvekili Kaya yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. “Bayramlar; aile bağlarımızı kuvvetlendirmek, kırılan gönülleri onarmak, dargınlıkları, küskünlükleri ortadan kaldırmak için değerlendirmemiz gereken paha biçilmez bir fırsattır. Millet olarak her bayramı dostluk ve kardeşlik içinde coşkuyla ve heyecanla yaşıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz sayesinde ülke olarak büyük bir güç ve iradeyle her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarıyoruz. Bu sebepten dolayı maneviyatımızı güçlendiren bayramları çok önemli görüyor, bizi birbirimize kenetleyen bu ruhu gelecek nesillere aktarma noktasında hassasiyet gösteriyoruz.

Bu bayramda her ne kadar aramızda mesafeler olsa da, bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcacık bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri birleştirir. Bu duygu ve düşüncelerle; Aziz milletimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, tüm insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)

