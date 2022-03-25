Kaya: “Polis Moral Eğitim Merkezi temelini atacağız”

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi ile birlikte Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ziyaret sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada, Çorum Polis Moral Eğitim Merkezi, Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının temelinin 2022’de atılacağı dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

