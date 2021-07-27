Kaya: “Çorum’da sulu tarım yaygınlaştırılacak”

Ticaret Borsası’nda düzenlenen programda konuşan Kaya, “Çorum’u sıkı bir işbirliği ve güzel bir sinerji ile tarım alanında belirli bir noktaya taşıdık. İktidara geldiğimizde en önemli sorunlarımızdan birisi sulu tarım yapılan arazi miktarının azlığıydı. Alaca’da Koçhisar, Sungurlu’da Kırankışla ve Diğ, Bayat’ta Tımarlı ve diğer ilçelerimizde yapılan barajlar ve göletlerle Çorum’da sulu tarım yapılan arazi miktarını % 10’lardan % 50’lere çıkardık. 500 bin dönüm arazinin sulanmasıyla birlikte yıllık 600-700 milyonluk girdi sağlanacak.

Tüm bu projeleri birebir takip ediyoruz. Bizim ilk önceliğimiz Çorum’da sulu tarımı yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

