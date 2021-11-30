Kaya: “Çorum’a özel mesleki eğitim kompleksi yapılacak”
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’da özel öğrencilerin eğitim alacağı Özel Mesleki Eğitim Merkezi yapılacağını açıkladı.
20 yılına yakın zamandır iktidarda bulunan AK Parti’nin her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da çok önemli yatırımlar yaptığını hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, devletin yaptığı yatırımlardan Çorum’un da hak ettiği payı aldığını vurguladı.
Özellikle de eğitim yatırımları konusunda Çorum’a yapılan okullarla derslik sayısının çok ciddi oranda artırıldığını anlatan Milletvekili Kaya, özel eğitime muhtaç bireylerin de topluma kazandırılması amacıyla çalışmalara da ağırlık verildiğini ifade etti. Bu doğrultuda Çorum merkezde özel eğitime ihtiyacı olan insanların faydalanacağı Özel Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulması için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıklayan Oğuzhan Kaya, Çorum’a yeni bir değer olarak gördüğü Özel Eğitim Merkezi’nin projesinin tamamlandığını kaydetti.
İçerisinde kütüphaneleri, müzik atölyeleri, konferans salonu, görsel sanatlar atölyesi, fizyoterapi salonuyla adeta bir kompleks olarak inşa edilecek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde 12 derslik bulunacağını vurgulayan Milletvekili Kaya, tesisin 4 bin 566 metrekarelik bir alana inşa edileceğini bildirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7