Kaya: “Berat Kandili’ne kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda Berat Kandili’nin 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının da habercisi olduğunu hatırlatan Çorum Milletvekili Kaya, “Hayatımızın en güzel anlarını yaşadığımız mübarek kandil gecelerinden olan, kutsiyetiyle gönüllerimize ilahi bereket bahşeden ve 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan mübarek Berat Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız” dedi.

Bu mübarek gecelerin rahmet, bereket, birlik, beraberlik, şükür, mağfiret ve sevgi duygularıyla insanların Yüce Allah’ın huzuruna bir adım yaklaşmasına vesile olduğunu kaydeden Oğuzhan Kaya, “Kandil geceleri feyziyle sadece karanlık gecelerimizi değil aynı zamanda manevi iklimiyle bunalan gönüllerimizi aydınlatarak zihinlerimizi berraklaştırır. Bu gecede anne, baba, eş, dost ve akrabalarımızı tebrik etmek hayır dualarını almak özellikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize elimizi uzatmak en anlamlı davranışlardır.

Yunus Emre’nin söylediği gibi ‘yaradılanı severiz, yaradandan ötürü’ düşüncesiyle hareket eden bir medeniyetin onurlu birer temsilcisi olarak manevi güzelliklerin dünyamızı aydınlattığı bu güzel gecenin tüm dünyada ve tüm İslam Alemin de kötülüklerin, salgınların sona ermesi, barış, huzur ve güven ortamına vesile olması en önemli duamız ve temennimizdir.

İşte bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat kandilinde gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyor aziz milletimize ve İslam Alemine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)