Kaya: “19 Mayıs, Türk milletinin sönmeyecek bağımsızlık meşalesi”  

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi olan Çorum Milletvekili Kaya, 19 Mayıs’ın Türk milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesi olduğunu belirterek “Tam 102 yıl önce Samsun’da milli mücadeleyi başlatan bu meşale, milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluş mücadelemizin işaret fişeği olmuştur” dedi.

Milli mücadelenin işaret fişeği olan önemli adımın 102. Yılını kutladığımızı belirten Çorum Milletvekili Kaya günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada; “Gazi Mustafa Kemal; bu meşalenin ışığında milli mücadelenin Amasya’da yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas’ta hedefine kitlenmiş, Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla birlikte gücüne güç katmış ve 29 Ekim 1923’de milli mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Her yıl yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız bu bayramda maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde ve balkonlarımızda kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Her yerde ve koşulda gençlerin coşkusunun artarak devam edeceğini de belirten Milletvekili Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorum ki milletimiz ve devletimize güç katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu balkonlardan taşacaktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir. Gençler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetinin farkında olacaktır. Şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedefine, 2053, 2071 hedeflerine ulaştıracak; daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine siz gençler olacaksınız. Milli Mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. Yılı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum”

(Haber Merkezi)

