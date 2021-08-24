Kavuncu’dan Ulukavak Mahallesi’nde esnaf ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ulukavak Mahallesi’ndeki semt pazarını ve sonrasında mahallede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir’in de eşlik ettiği ziyaretlerde Kavuncu, “Maalesef son yıllarda dünyada meydana gelen küresel iklim değişiklikleri, kuraklık nedeniyle kıraç ama sulanabilir arazilerin mevcut akarsu kaynaklarıyla sulanarak ekonomiye kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu gerçeklikten hareketle, AK Partimizin ilimizde gerçekleştirdiği yatırımlarla ilimize kazandırılan baraj, gölet, sulama kanallarıyla sulanabilir arazilerimiz arttı, bundan sonra da yatırımlarımız devam edecek ve hamdolsun münbit topraklarımızda yetişen ürünlerimiz çeşitlenip bereketlendi. Bu bereketi hanelerine taşımak için alışverişlerini yapan hemşehrilerimizi, pazarcı esnafımızı ve sonrasında ekmek tekneleri dükkânlarda, çay ocaklarında, caddelerde görüştüğümüz hemşerilerimizle hal hatır sual edip hasbihal ettik. Taleplerini, beklentilerini, memnuniyetlerini ilkelden, kendilerinde dinleyip notlarımızı aldık, takipçisi olacağız” dedi. (Haber Merkezi)