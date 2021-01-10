Kavuncu’dan Tabip Odası ziyareti
Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Tabip Odası’nı ziyaret ederek, yeni yönetimine başarı dileklerini iletti.
Güncel 10.01.2021, 18:53
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Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Karhan Kanat’ın hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Erol Kavuncu, “Çorum Tabip Odası ziyaretimizde Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu üyeleri ile kıymetli sağlık çalışanlarımızın yaşadığımız covit19 pandemi sürecindeki fedakârca hizmetleri, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın çalışma koşulları, talep ve beklentileri konularında istişare ve değerlendirmelerde bulunduk” dedi. (Haber Merkezi)
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