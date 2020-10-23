Kavuncu’dan mahalle muhtarlarına kutlama

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat ile birlikte Akkent, Mimar Sirnan, Gülabibey, Kale, Yavruturna, Yeniyol ve Çepni Mahallesi Muhtarları’nı ziyaret ederek Muhtarlar Günü nedeni ile kutlayan Milletvekili Kavuncu, ayrıca Belediye başta olmak üzere mahallelere kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımları, hizmetleri, mahalle sakinlerinin talepleri ve beklentileri ile ilgili de istişare yaptı.

Milletvekili Kavuncu yaptığı paylaşımda muhtarların Belediye başta olmak üzere Valilik ve kamu kurumlarının hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiğini vurgulayarak; “Biz de ‘halka hizmet hakka hizmet’ düsturuyla görevlerini fedakarca ifa eden muhtarlarımızı tebrik ve teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)