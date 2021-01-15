Kavuncu’dan, KADER’e ziyaret

Milletvekili Kavuncu’yu Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Bozdoğan, Osman Ak, Halil Ibrahim Bolat, Kenan Şen, Munise Şahin karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, dernek çalışmaları hakkında Milletvekili Kavuncu’ya bilgi verdi.

Günümüzde insan ölüm sebepleri arasında kanserin sıklıkla görülür hale geldiğine dikkat çeken Şahin, ancak erken tespit ve yeterli tedavi ile bu hastalığın şifa şansının yüksek olduğunu belirterek, etkinlikler kapsamında insanları bu yönde bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kanser hastalarına günlük yardım değil, dernek olarak uzun vadede bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Şahin, “Vatandaşları kanser hastalığına yakalandıktan sonra değil, bu hastalığa yakalanmadan önce neler yapmaları konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hastalarımıza hastalık derecesine göre tedavi süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu konuda da sizlerden destek istiyoruz” dedi.

Her zaman kanser hastalarının yanında olduklarını belirten Kavuncu, kendilerine düşen bir konu olursa ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çorum’da Onkoloji Tanı ve tedavi Merkezi’nin temelini attıklarını hatırlatan Kavuncu, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine yapılan merkez 10 milyon TL’ye mal olacak. Kemoterapi, PET, Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi ve Linac Tedavisi bölümlerinden oluşan merkezin tamamlanmasıyla birlikte il dışı sevklerinde önüne geçilecek” diye konuştu.

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’ya ziyaretleri için ve kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)