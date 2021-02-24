Kavuncu’dan gençlere övgü

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile bir süre görüşen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Değerlerine bağlı, vatanına ve milletine hizmetkâr olma bilinciyle yılmadan, yorulmadan büyük bir gayretle çalışan Gençlik Kolları Başkanımız, yönetimi ve il, ilçe teşkilatlarını tebrik ediyor tüm gençlik kollarımıza Rabbimden güç, kuvvet ve başarı diliyorum. Sevgili Gençler Sizler; samimiyetiniz, kararlılığınız, hayalleriniz, enerjinizle, Ak davamızın, aziz milletimizin ve insanlığın umudu, yeni, yeniden büyük Türkiye’nin ilkbaharısınız” diye konuştu.

AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, nazik ziyaretinden dolayı Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)