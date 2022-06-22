Kavuncu, yerel basına sahip çıktı

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak TBMM Genel Kurulu’na sevkedilen yasa teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Kavuncu, basında tekelleşmeye karşı yerel basının büyük önem taşıdığını, ayrıca halkın haber alma hakkı açısından, yerelde en sağlıklı hizmeti yerel basının verdiğini vurguladı. (Haber Merkezi)

