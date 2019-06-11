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Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret ederek kutladı.

Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret ederek kutladı.

11 Haziran 2019 Salı 00:40
Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da İl Müftüsü Biçer’i ziyaret etti. Müftü Biçer, Milletvekili Kavuncu'yu müftülük binası önünde karşıladı. Makamdaki ziyarette İl Müftülüğü ve din hizmetleri konularında istişare yapıldı. Müftü Biçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Kavuncu’ya teşekkür etti.

İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal da Müftü Biçer’i makamında ziyaret ederek hem bayramlaştı hem de yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini iletti. Müftü Biçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Albay Öcal’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Mehmet DALAR)

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