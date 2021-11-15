Kavuncu, TÜGVA’ya konuk oldu

TÜGVA’da gençlerle biraraya gelen Milletvekili Kavuncu; “Türkiye'mizin 2053, 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini emanet ettiğimiz gençlerimiz ile TÜGVA’da biraraya gelerek sohbet ettik. TÜGVA’dan Asımın nesli misyonunda nesiller yetiştirmesini bekliyoruz. Bu çatı altında buluşan her gencimiz, mukaddes değerlerin, milli hedeflerin takipçisi ve sahibi olacaklardır. Geleceğin mimarı genç kardeşlerimiz ile bir araya geldiğimiz bu güzel ortamı hazırlayan TÜGVA İl Başkanı Enes Kayabaşı ve gönüllü genç kardeşlerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayabaşı ise “Milletvekilimiz Erol Kavuncu’ya anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Büyüklerimizin Vakfa yaptıkları ziyaretler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Büyüklerimizin destekleri sayesinde çalışmalarımızı daha da artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Gençlerle sohbet eden Milletvekili Kavuncu, hatıra fotoğrafı çekindikten sonra ziyaretini bitirdi.

(Aliye ÖNCEL)

