Kavuncu, Özlem Zengin’e destek verdi

Avukat Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili, Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaretler içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Mert Yaşar'ın çirkin paylaşımına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere bakanlardan, AK Parti'den ve tüm kesimlerden tepki geldi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da sosyal medyada yaptığı destek paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep. Bazı kişiler vardır ki, onlara Alçak bile diyemem. Çünkü alçaklık bir seviyedir, onlar ise Çukurdur!!! Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Sn Özlem Zengin Hanımefendiye yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Ahlâk ve edep sınırlarını aşan ifadelerle, asılsız iftiralarla ve itibar süikastleriyle siyaset ve muhalefet yapılmaz, yapılamaz. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan her türlü kötülüğü yapan ve buna ortak olmaktan imtina etmeyen sözde haysiyet savunucusu, gerçekte haysiyet celladı ikiyüzlüler, sosyal medyada sınır tanımayan ahlaksız çukurlar, hukuk önünde hesap vereceksiniz”

(Haber Merkezi)