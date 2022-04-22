Kavuncu: “Mülteciler dönecek, kimsenin şüphesi olmasın”

Kavuncu, mültecilerin kendi ülkelerine tekrar gönderilmesiyle ilgili olarak, “Sınırımıza dayanan bu insanları almamazlık edemezdik. Aldık ancak şu cümlede önemli; herkes yerinde sağ olsun, herkes yerinde var olsun” dedi.

Cumhur İttifakı olarak hiçbir zaman mazluma ve mağdura sırtlarını dönmediklerini söyleyen Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Yani burada gerçekleşen müstedafların dünyayı kana bulayan emperyalist devletlerin özellikle Ortadoğu'da Irak ve Suriye’de gerçekleştirdikleri katliamlar neticesinde sınırımıza dayanan bu insanları almamazlık edemezdik. Aldık ancak şu cümlede önemli ‘Herkes yerinde sağ olsun, herkes yerinde var olsun’.

Biz bu problemleri ve sıkıntılar ile inşallah özellikle son dönemde Rusya ve Ukrayna savaşındaki ortaya konulan tutum ile uluslararası ilişkilerdeki bir numaraya yükselmesi ve bunun akabinde attığı adımlarla onların yansımaları olacaktır. Irak ve Suriye’de örneğin en son Kuzey Irak’taki harekat neticesinde de orada sular durulacaktır ve en kısa zamanda da misafir ettiğimiz mülteciler ya da adına ne diyorsak misafirlerimiz ülkelerine geri dönecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

