Kavuncu, MHP’yi kutladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’na “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Kavuncu ve İl Başkanı Ahlatcı’ya AK Parti İl Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.

Ziyarette önemli mesajlar veren Milletvekili Kavuncu, “Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüz Cumhur İttifakının MHP İl Başkanlığını, yeni yerlerine taşınmaları vesilesiyle ziyaret ettik” dedi.

Cumhur ittifakı olarak gayelerinin vatandaşa en iyi hizmeti sunmak olduğuna değinen Kavuncu: “Cumhur İttifakı; Aziz şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri, vatan, bayrak, ezan, istiklal ve istikbal mücadelesinin soylu adıdır” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da AK Parti Milletvekili Kavuncu ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

