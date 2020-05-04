“Kavuncu kısır siyaseti bırakıp, Çorum’un sorunlarıyla ilgilensin”

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun CHP’ye, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’e ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik eleştirilerine cevap veren CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Sayın Kavuncu'nun iddiaları doğru değildir. Kavuncu'ya bir kez daha hatırlatmak gerekiyor ki bu ülkeye demokrasiyi getirerek kendisinin ve tüm halkın siyaset yapmasını sağlayan CHP'dir. Yani demokrasinin, yani halk iradesinin tek ve gerçek savunucusu, en güçlü kalesi CHP'dir” dedi.

Kavuncu’yu hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır, avutmacı, halkı kandırıcı bir siyaset anlayışından uzak durmaya davet eden Tahtasız, Çorum’un havaalanı, demiryolu, güney çevreyolu, yolların durumu, devlet yatırımı alamaması gibi temel sorunlarının yanı sıra trafik, turizm, tarım ve hayvancılık, eğitim, sağlık sorunlarının çözüm beklediğini, iktidar partisi milletvekili Kavuncu’nun bu sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini kaydetti.

Tahtasız, açıklamasında şunları söyledi:

“Milletvekili Sayın Erol Kavuncu’nun CHP’ye, Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel’e ve İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yönelik olarak sarf ettiği sözler aslında ciddiye alınıp üzerinde durulması gereken bir şey değil.

Halka verecek herhangi bir şeyi olmayanlar, kısır bir siyaset anlayışının temsilciliğine soyunmuştur. Kavuncu’nun söylemleri; seçmeni kandırma, avutup uyutma telaşı olarak değerlendirdiğim zavallı bir manevradan ibaret.

Elle tutar hiç bir yanı olmayan bu açıklama sırasında sayın Kavuncu, "geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye" diyerek kapkaççı, yağmacı, antidemokratik kimliğini de ortaya koymuştur. Sayın Kavuncu'nun iddiaları doğru değildir.

Sayın Kavuncu'ya bir kez daha hatırlatmak gerekiyor; bu ülkeye demokrasiyi getirerek kendisinin ve tüm halkın siyaset yapmasını sağlayan CHP'dir. Yani demokrasinin, yani halk iradesinin tek ve gerçek savunucusu, en güçlü kalesi CHP'dir.

Sayın Kavuncu, anlamakta güçlük çekiyor olmalı ki partimizin iyi niyetle, büyük bir sorumluluk anlayışıyla yaptığı yapıcı önerileri ve uyarıları fırsatçılık ve darbe çığırtkanlığı olarak değerlendirmiş. Darbelerle bir dönem partimiz kapatılmış, darbelerden zarar görmüştür. Darbeler sonucu doğmuş, darbelerle yolu açılmış ve darbe senaryolarıyla iktidarda tutunmaya çalışan bir heyetin partimizi darbeyle, darbecilikle suçlaması cahillik değilse pişkinliktir.

İstanbul İl Başkanımız sayın Kaftancıoğlu ise; iktidarın tüm olanaklarına ve her türlü hukuksuzluğa, entrikaya, şantaja karşı İstanbul'u yağmadan kurtarmış bir siyasi dehadır ve sayın Kavuncu'ya bin gömlek büyük bir siyasetçidir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletin refahı, memleketin esenliği için çırpınıyoruz. Sayın Kavuncu bu doğrultuda katkı verecekse buyursun. Çorum için, memleketimiz için, demiryolu, güney çevre yolu, karayolları, hava alanı, trafik, turizm, tarım ve hayvancılık, işsizlik sorunlarının çözümü için çaba gösterelim. Korona virüs salgını nedeniyle işyeri kapanan esnafımızın, halkımızın sorunlarıyla ilgilenelim.” (Haber Merkezi)