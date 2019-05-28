Kavuncu, Kırkdilim tünellerini inceledi

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Kırkdilim’de süren çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili firmadan bilgi aldığını duyurdu.

Kavuncu paylaşımında “Çorum-Laçin Karayolu’nun 9 km’lik Kırkdilim – Laçin geçişinde yapımı devam etmekte olan toplam uzunluğu 4.1 km olacak 3 adet tünel yapım çalışmasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldığını, tamamlandığında Kırkdilim bölgesini sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkarıp güvenli ve keyifli bir yolculuk sunacak, yolculuk süresi ve mesafesini önemli ölçüde kısaltacak bu önemli projede emeği geçen herkese, yüklenici firma yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. “Allah devlete zeval vermesin” görüşüne yer verdi.

Milletvekili Kavuncu daha sonra ise Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez tarafından tertiplenen iftara Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanı Selami Gafar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile birlikte katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)