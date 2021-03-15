Kavuncu, Karadağ’da Rafet Husovic’in cenazesine katıldı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husovic, son yolculuğuna uğurlandı. Husoviç için Karadağ’ın Rozaje kentinde düzenlenen resmi cenaze törenine TBMM’yi temsilen Çorum Milletvekili Kavuncu’ ile birlikte TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, YTB Başkanı Abdullah Eren, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerinin ile bölge ülkelerin temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da taziye mesajının okunduğu cenazede namazı Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç kıldırdı. Cenaze daha sonra kent mezarlığında toprağa verildi.

Rafet Husovic’in cenazesine katılan Milletvekili Kavuncu ayrıca 27 yıllık hükümdarlığında 37 savaşa katılan ve savaş alanında şehit olan Sultan 1. Murat Hüdavendigar’ın Kosova’nın başkenti Priştine’deki TİKA tarafında yapım, onarım ve bakımı üstlenilen (iç organlarının bulunduğu) kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bilindiği gibi 1. Murat, Kosova Savaşı’nın kazandıktan sonra meydanda yaralılar arasında dolaşırken bir Sırp tarafından arkadan hançerlenerek şehit edilmişti.

(Haber Merkezi)

