Kavuncu: “Hitit Üniversitesi başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Milletvekili Kavuncu, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda Rektör Öztürk ile üniversitenin çalışmaları, eğitim, araştırma, girişimcilik ve toplumsal sorumluluk üzerine verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Kavuncu ziyaretle ilgili açıklamasında: “Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Üniversitemizi marka üniversitelerden birisi yapmak, bilim adamları ve akademisyenler yetiştirmek ve gerçek beka meselemiz olan gençlerimizin hayata en iyi şekilde hazırlanmak şiarıyla çalışan Hitit Üniversitesi ülke yükseköğrenimine önemli katma değer sağlamaktadır. Hem Çorum'umuza hem de bölgemize önemli katkılar sunan Üniversitemizin başarı grafiğini yaptığı güzel çalışmalarla her geçen gün daha da yükselten Rektörümüzü ve tüm mesai arkadaşlarını tebrik ve teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk de nazik ziyareti için Milletvekili Kavuncu’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

