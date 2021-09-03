Kavuncu hakkında suç duyurusu 

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım nedeniyle AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu hakkında suç duyurusunda bulundu. Bugün saat 14:30'da Adliye önüne gelen partililer adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız konu hakkında yaptığı açıklamada “ AKP Milletvekili Erol Kavuncu 5 gün önce Twitter hesabından partimizin ismini kullanarak mesnetsiz ifadelerde bulunmuştur.



Bugüne kadar da her hangi bir özür ifadesinde bulunmadığı gibi, paylaşımını kaldırmamıştır. Toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefret tohumları ekmeye isteyen anlayışın son geldiği noktayı görmekteyiz,

Kavuncu sıradan bir kişi değil bir Milletvekilidir. Türkiye’miz farklı inanç ve siyasi kanaatten 84 milyon karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde kardeşçe yaşadığı bir ortama sahiptir.

Buradan siyasi bir çıkar elde edebilme amacının ürünüdür. Kavuncuya bu paylaşımından dolayı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” işlediğini düşünerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Takdir halkımızındır. Kendisine sandıkta gereken cevabı verecektir” dedi.

(Yusuf ÇINAR)