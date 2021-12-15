Kavuncu: “Din görevlileri fedakârca görev yapıyor”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi üzerine TBMM’de konuşma yaptı.

Bugün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayan, aileyi tahrip eden tuzaklarla karşı karşıya olduklarını belirten Kavuncu, “Diğer taraftan yaşanan bütün bu olumsuzlukların ve işlenen tüm insanlık suçlarının temelinde de, iman zafiyeti ve inançsızlık yatmaktadır. Böylesi bir ortamda insanlığa umut olacak yegâne hayat nizamı da, hiç şüphesiz İslam’dır, başka bir kurtuluş reçetesi de yoktur” dedi.

Dinin iki temel kaynağı Kur'an ve sünnete dayalı sağlam bilgiyi esas alan, Müslümanların on dört asırlık dinî tecrübesini de ihmal etmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal huzurun en önemli mimarlarından olduğunu kaydeden Kavuncu, “Bu kapsamda, yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla dünyanın dört bir yanında ve yurt içinde, Türkiye'nin 81 vilayetinde il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 130 bini aşkın nitelikli personeliyle hizmet etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün camilerimizin yanısıra, aile ve dinî rehberlik bürolarında, diyanet gençlik merkezlerinde, sosyal hizmet kurumlarında, ceza ve infaz kurumlarında, hastanelerde, öğrenci yurtlarında, hayatın her alanında bu anlamda oldukça kıymetli hizmetlere imza atmaktadır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

